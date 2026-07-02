to teraz skoszona trwa w upale 35+ na pewno nie bedzie marniala. chlopski rozum w natarciu. w nagrode go pewnie do rady miasta wezma oni tam kochaja wszystko z-----c betonem i kostka. jeszcze niech drzewom p---------a wszystkie galezie przy pniu zeby o nie 'zadbac' to juz w ogole szczyt marzen.