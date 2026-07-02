Spółdzielnia wezwała SM i policję, bo mieszkaniec sam skosił trawę wokół osiedla
Mieszkaniec Łomży chciał zadbać o wspólną przestrzeń wokół bloku JANTAR i wyrównał kosiarką trawnik. Sąsiedzi się ucieszyli, ale nie administracja, która wezwała Straż Miejską oraz policję. Skończyło się na mandacie 100zł za parkowanie na zieleni, oraz pouczeniu od policji za jazdę po chodniku.K1DoN
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Komentarze (59)
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By nie było tak pięknie, to kilka lat temu koszono trawę w parku i ogólnie wokół bloków do krótka. Nie zostawiano żadnych placyków czy wysepek bujnie naturalnie rosnących chwastów i łącznych
@dbanel: miejsca zielone w miastach są dla ludzi, nie kleszczy.
Pojedz sobie kiedys na ten mityczny zachod i zobacz, jak tam jest zielen utrzymana i wykorzystywana
@jegertilbake:
Oglądaliśmy ten sam materiał? Przecież wjechał autem z przyczepką na trawknik. Nie mógł zaparkować na ulicy i samym traktorkiem wjechać na trawnik? Ale wiadomo, jednych prawo obowiązuje innych nie :D
Szanuje typa w opór, zamiast gadać - robi, świat byłby piekiejszy jakby każdy dbał o wspólne jak o swoje. (No ale nie mogło by być np psiarzy, większości palaczy, i osób parkujących przodem)
Nie ma mandatu za skoszenie trawy.
W południe nie ma ciszy nocnej a żeby dostać mandat to musiałby z gołym kutasem kosić.