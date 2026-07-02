Córka lekarzy spowodowała wypadek, trzy osoby nie żyją, ale nie idzie siedzieć.
Tym razem bo ma depresję xD Wcześniej wyrok miała już odroczony, bo musiała ukończyć staż dentystyczny. Od zdarzenia minęło ponad 5 lat, jechała ponad 120 km/h z zabudowanym.nieocenzurowany88
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Komentarze (39)
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TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 694
NAWROCKI Karol Tadeusz 40
https://prezydent2025.pkw.gov.pl/prezydent2025/pl/obkw/1/1434967
Jebło to jebło na c--j drążyć temat?
Kiedys szanowalem za wiedze obecnie moja wiedza ide o zaklad przewyzsza wiekszosc internistow w Polsce. Podejrzewam, ze wiedza wielu ludzi na start deklasuje internistow.
OTUA!
Ciekawe czy ten koleś co siekierą zarąbał kobietę na UW też śmiga po wolności. W końcu też student nie?
A ludzie się zesrali jak Kaczyński powiedział, że państwo prawa to fikcja. Wystarczy ładnie kłamać i zakłamywać rzeczywistość.