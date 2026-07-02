Nie wiedziałem, że karę pozbawienia wolności trzeba odbywać tylko jeśli nie ma się akurat nic lepszego do roboty... Pani sędzino, z przyjemnością bym poszła do więzienia, ale akurat jestem w trakcie studiów, więc sama pani rozumie.

Ciekawe czy ten koleś co siekierą zarąbał kobietę na UW też śmiga po wolności. W końcu też student nie?