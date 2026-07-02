Lekarze pracujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Południowego stanęli w obronie Dawida Kacprzyka. W liście, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", podkreślają, że był ważnym członkiem zespołu i twierdzą, że został zwolniony wyłącznie na podstawie doniesień medialnych. Dokument podpisało 16