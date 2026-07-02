16 lekarzy na piśmie stanęło w obronie Dawida Kacprzyka. Mówią o "prowokacji"
Lekarze pracujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Południowego stanęli w obronie Dawida Kacprzyka. W liście, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", podkreślają, że był ważnym członkiem zespołu i twierdzą, że został zwolniony wyłącznie na podstawie doniesień medialnych. Dokument podpisało 16airaG
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Komentarze (51)
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I to wcale nie prawda że dach przeciekał, bo prawie nie padało.