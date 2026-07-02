Minister, a jednoczesnie była dyrektor otrzymała odprawę w momencie powołania od szpitala mimo, że wina nie byla po stronie szpitala.
Czy dostała 500tys odprawy mimo, że nie powinna?
Minister, a jednoczesnie była dyrektor otrzymała odprawę w momencie powołania od szpitala mimo, że wina nie byla po stronie szpitala. DoktorMorela
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Komentarze (14)
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Normalnie rzygać się chce. Miały być nowe standardy a jest to samo co za pis
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