Wiele osób w młodym wieku nie miało jeszcze styczności ze szpitalami w Polsce. Ja natomiast zwiedziłem większość szpitali na mazowszu. Zauważyłem w nich jedną wspólną ceche. Hol wejsciowy zawsze jest na najwyższym poziomie. Odnowiony, Nowoczesny. W szpitalu w Radomiu w holu wejsciowym są zastosowane ruchome schody. Architektura rodem z filmu z przyszłości. Podobnie wygląda hol w szpitalu w Warszawie przy ulicy spartańskiej. Wszystko świeże odnowione. Po przejściu rejestracji w szpitalu pacjent zostaje zapakowany do wehikułu czasu, maszyny typu gwiezdne wrota z serialu Star Gate albo teleportera przenoszącego w głąb rOSJI.
Jest to makieta, sztuczna fasada niczym drewniane makiety w filmie MIŚ z czasów PRL. Na dole pokazują ludziom piękne wnętrza a na piętrach brak remontów przez 40 lat bo kasa idzie na pensje lekarzy.
Taka sama sytuacja jest w MSWiA na Wołoskiej i Szaserów na pradze.
Piękne hole dla kamer i reporterów. Większość oddziałów nie remontowana przez dekady przez dojenie budżetu przez lekarzy
#lekarz100k
Komentarze (35)
najlepsze
w czym k---a? :D:D:D
no rzeczywiście, młody jesteś bez dwóch zdań
Nowe wyglądają jak nowe. Tak jak nowe szpitale. Większość budynków ZUS to głęboki Gierek.