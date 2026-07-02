Wiele osób w młodym wieku nie miało jeszcze styczności ze szpitalami w Polsce. Ja natomiast zwiedziłem większość szpitali na mazowszu. Zauważyłem w nich jedną wspólną ceche. Hol wejsciowy zawsze jest na najwyższym poziomie. Odnowiony, Nowoczesny. W szpitalu w Radomiu w holu wejsciowym są zastosowane ruchome schody. Architektura rodem z filmu z przyszłości. Podobnie wygląda hol w szpitalu w Warszawie przy ulicy spartańskiej. Wszystko świeże odnowione. Po przejściu rejestracji w szpitalu pacjent zostaje zapakowany do wehikułu czasu, maszyny typu gwiezdne wrota z serialu Star Gate albo teleportera przenoszącego w głąb rOSJI.