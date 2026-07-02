Lekarka odmówiła przyjęcia chorego do szpitala. 43-latek zmarł
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarce z Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu. Kobiecie zarzuca się nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 43-letniego pacjenta. 52-latka odmówiła przyjęcia mężczyzny na oddział, a ten zmarł niedługo później.PiotrPiter
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Śmiech na sali!
@BiggerJapanTapczan: Dziwnie piszesz o trzy miesięcznej obserwacji psychiatrycznej. Przeprowadzanej dla dobra "chorego" w jego domu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Powinni dostać podwyżki i dodatkowe dyżury na SOR, chyba nie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kanalie w togach stoją na straży kanalii w kitlach. Kitle odwzajemniają lewymi receptami, zwolnieniami