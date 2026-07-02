Zgubiło ją lenistwo. Człowiek był w trakcie zatrzymania krążenia. Szanse na przeżycie do wyjścia ze szpitala kilka procent. Gdyby pobrała tą krew do szybkich badań, przyłożyła USG do brzucha stwierdzając brak płynu i pouciskała klatkę 20 min a po tym stwierdziła zgon byłaby czysta jak łza. Pytanie, czemu ratownicy zawieźli go do szpitala gdzie nie ma wolnych miejsc na oiomie. To nie interna, że dostawi się łóżko na korytarzu.