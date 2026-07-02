Jak lekarze zawładnęli POLSKĄ?
Afera wokół Dawida Kacprzyka i jego milionowych zarobków wcale nie cichnie. Wręcz przeciwnie! Na jaw wychodzą coraz to nowe szczegóły patologii, do których niestety dochodzi w polskich szpitalach. Duża część mediów skupia się na tych skrajnych, najbardziej bulwersujących przypadkach. Często pomija sNWASD
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Komentarze (33)
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mafia medyczna to najważniejszy problem w kraju w tej chwili, dopóki nie zostaną zlikwidowane limity na studia medyczne to absolutnie nikt nie powinien głosować na żadną partię która w programie nie ma planów zlikwidowania tej mafii, mafia nfz blokuje rozwój naszego kraju i PKB poprzez
Co byście powiedzieli na zabranie bogatym ziemii i stworzenie kolchozów?
Już niedługo żądanie mieszkań za darmo a potem kartki na mięso 🤣