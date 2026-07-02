mialem tak ze od dawna podejrzewalem adhd u siebie i chcialem sie leczyc. umowilem sie do psychiatry co to online robi. po rozmowie mowil ze i tak badania od pyschologoa na test diva tzeba miec. zalatawilem to offline i 4h poswiecilem na ten test. wyszlo ze mam silne i trzeba lekow. ide do konowowala mlodego to ten mi wkrecal leki, fobie spoleczona i mowi "pan nie ma adhd" i dal recepte na Pokaż całość