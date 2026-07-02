Gdzie po nagłą pomoc dentystyczną na NFZ? Kraków został bez takiego gabinetu
Kraków został bez takiego gabinetu. To jest hit :DPradnikk
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Kraków został bez takiego gabinetu. To jest hit :DPradnikk
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@Logytaze: Tylko gdzie efekty?
Z racji takiej że się trochę interesowałem to wiem jak np powinna być robiona plomba itp.
Byłem w krakowie u dentystki PRYWATNIE bo mój dentysta nie miał terminów a pilnie potrzebowałem. Na znanym lekarzu 5/5 c--j wie ile opinii, social media
@elo345: Eeee....To tak nie działa. Kontrakt z NFZ może podpisać każdy gabinet spełniający określone warunki. I wówczas lekarz dentysta może jednego pacjenta przyjmować prywatnie, a drugiego w ramach NFZ. Albo nawet jednymu wykonać zabieg z puli NFZ a drugi już spoza. Nie ma to nic wspólnego z pracą na
Złamanie zęba w niedzielę? Nie ma szansy dostać się nigdzie, nawet za pieniądze.