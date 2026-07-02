Emeryt łatwiejszym celem niż pracownik. Komornicy pobili rekord kosztem seniorów
Skuteczność komorników rośnie. Czy to powód do radości? To nie dynamicznie rozwijający się sektor korporacyjny, czy dobrze zarabiający programiści w sektorze IT napędzili te statystyki. Nowym, niespodziewanym liderem ściągalności długów stali się polscy emeryci.FXMAG
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Komentarze (9)
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https://przystaneknauka.us.edu.pl/blogi-naukowe/katarzyna-wyrwas/skad-wzielo-sie-slowo-frajer
Poza tym #duplikat https://wykop.pl/link/7971705/komornicy-sciagneli-wiecej-z-emerytur-niz-z-pensji
Komornicy ściągnęli więcej z emerytur niż z pensji
1. Komornicy
2. Politycy
3. Policja drogowa
4. Dentyści...
5. Emeryt.