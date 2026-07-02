Wiadomo, że ten śmieć z prosektorium to tylko wierzchołek góry lodowej, a jego przełożonych pewnie i tak ominie kara.



Mimo to poświęciłem te kilka minut i mam wszystkie dane, żeby w razie czego go rozpoznać ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Nie będę tutaj tego wstawiał z wiadomych powodów, ale bez problemu można sobie wyszukać. Może kiedyś go spotkam na ulicy, może nie. Pamiętajcie tylko o jednym: to mogły być Pokaż całość