Afera w Szpitalu Południowym. Zwalniają ludzi.
Wywalono koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym, z winy pracownika.Endrula83
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Wywalono koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym, z winy pracownika.Endrula83
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Komentarze (48)
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Ciekawe, czy chociaż zarzuty prokuratorskie dostanie. Co i tak będzie tylko pudrowaniem trupa (ironia niezamierzona), bo naprawy potrzebuje cały system ochrony zdrowia, takie doraźne działanie niczego nie zmieni, podobnie jak procesy z tzw. "afery mięsnej" w PRLu nie naprawiły niewydolnej gospodarki.
Okradanie Obywateli w imieniu prawa status ciągły, winnych brak, chęci do zmiany prawa brak.Naprawdę w każdej rodzinie polityka jest lekarz? Szarak jak ukradnie bułkę w sklepie, dostanie
Cały hajs z tych milionerów przekierować na otwieranie kolejnych kierunków lekarskich.
A jak będzie dużo lekarzy to calkowicie z prywatyzować służbę zdrowia. Leczenie nawet raka będzie tańsze niz dzisiaj naprawienie zlamanej nogi. Serio tam jest tak ogromne rozkradanie hajsu a zarazem zerowa odpowiedzialność i zerowa jakość.
Nikt tam za nic nie odpowiada jakby czuli ze jest 10 lekarzy na
odpowiadaja za to kolejni politycy z ostatnich lat
najbardziej winię tuska i kaczyńskiego
wywalenie kilku osób z jakiegoś szpitala nie poprawi żaden sposób całości
lekarzy jest k---a za mało, a do ich wyszkolenia potrzebna jest dekada
Mimo to poświęciłem te kilka minut i mam wszystkie dane, żeby w razie czego go rozpoznać ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nie będę tutaj tego wstawiał z wiadomych powodów, ale bez problemu można sobie wyszukać. Może kiedyś go spotkam na ulicy, może nie. Pamiętajcie tylko o jednym: to mogły być