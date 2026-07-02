Koniec amerykańskiego snu. Więcej Polaków wraca z USA niż tam jedzie
Stany Zjednoczone coraz częściej stają się kierunkiem powrotów niż emigracji Polaków, informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Koszty życia za oceanem coraz częściej wybudzają z amerykańskiego snu, który jeszcze niedawno stanowił dominującą motywację wyjazdów do USA.FXMAG
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Komentarze (65)
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Problemem mogą być nieudacznicy, który wyjechali do USA trzydzieści lat temu, nie dorobili się, a teraz wracają i będą obciążać ZUS.
Dorobić na prostej pracy, to się ta można było za czasów PRL i lat 90. XX wieku, kiedy był chory i nierealny przelicznik dolar - złotówka.
Czyli de facto przenoszenie kosztów na polskie społęczeństwo :(
WTF
większość z nich pewnie myśli, że przywiezie uciułane $100k i będzie z tego żyć przez 30 lat jak król. ;)
PS. Co za ostatnie debile budują sobie gdzieś całe życie na nowo i nawet go nie legalizują. xD