Na dziś minimalna federalna w USA jest niższa niż płaca minimalna w Polsce, a koszty życia w USA są nieco wyższe. Jeśli ktoś nie jest wybitnym specjalistą to się w USA nie dorobi.

Problemem mogą być nieudacznicy, który wyjechali do USA trzydzieści lat temu, nie dorobili się, a teraz wracają i będą obciążać ZUS.