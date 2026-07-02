Gdzie go miała przyjąć jak nie mieli miejsca? A IP to nie sor, tam też nie ma warunków. Jakiś idiota to opiniował.

Winny jest wyłącznie dyspozytor i zrm. Zresztą- kiedyś skazali lekarza za to że zszedł z bloku- karetka przywiozla pacjenta bez informowania a chorurdzy operowali. Jeden się rozmył zszedł i dał wpis że nie może przyjąć bo operuje- karetka pojechała dalej, tamten zmarł. I opinia była taka że zmarł dlatego że Pokaż całość