Pacjent zmarł po odesłaniu ze szpitala. Lubańska lekarka przed sądem.
Medyczna decyzja, która doprowadziła do tragedii. 52-letnia lekarka anestezjolog z Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu odpowie przed sądem za dramatyczne w skutkach odesłanie pacjenta w stanie krytycznym.maciek03
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Komentarze (21)
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Za dzieciaka pijany chirurg na SORze w tym szpitalu zostawil mi gaze w ranie i ja zaszyl.
Winny jest wyłącznie dyspozytor i zrm. Zresztą- kiedyś skazali lekarza za to że zszedł z bloku- karetka przywiozla pacjenta bez informowania a chorurdzy operowali. Jeden się rozmył zszedł i dał wpis że nie może przyjąć bo operuje- karetka pojechała dalej, tamten zmarł. I opinia była taka że zmarł dlatego że