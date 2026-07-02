"Spodziewamy się paraliżu" o NIE NIE NIE. To już się stało. Kto dostał telefon o przełożeniu zabiegu o rok ten się nie śmieje. Ten jest przerażony czy dożyje.



A pan doktor jeden z drugim się zastanawia czy teraz porshe będzie czerwone czy niebieskie.



To się źle skończy.