Lekarz z NIL wprost: To jest legalna kradzież publicznych pieniędzy
Spodziewamy się paraliżu oddziałów zabiegowych. Pacjenci z wyznaczonymi terminami będą odsyłani, a ich zabiegi przesuwane - mówi Interii Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. W ostrych słowach odnosi się też do upolityczniania szpitali. - Są traktowane jak spółki miejskie, gdzie można "wsadzić sairaG
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Komentarze (29)
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czytaj Ruszcie nas a bedzie taki paraliż że rzad sie nieutrzyma, przy chaosie medycznym i wciekłosci chorych wg. nich lek. sprawa jest prosta nie otrzymaja czego chca to chorzy beda odsylani
A pan doktor jeden z drugim się zastanawia czy teraz porshe będzie czerwone czy niebieskie.
To się źle skończy.
Zyc nie umierac, 14% podatku dochodowego (ryczalt) i raj na ziemi.
Gdyby to jeszcze bylo na wolnym rynku zarobione :)))))))
Nie, to placa publiczne szpitale.
Nie wiem ile sprzataczek musi sie zlozyc na podwyzke
Czyli będzie tak jak aktualnie jest?
Legalna kradzież publicznych pieniędzy to coś w czym zrzeszeni w NIL się zdaje się specjalizują