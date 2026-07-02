Cały ten model jest do zmiany. Wyobraźcie sobie ze w jakiejkolwiek innej branży ktoś po magistrze podejmuje tak istotne decyzje na oko bez podwójnej weryfikacji, bez zaglądania do żadnej checklisty czy książki, kierując się "autorytetem". I to wszystko w 5 minut.



Dosłownie w każdej innej branży za coś takiego byłby kryminał.

Wyobraźcie sobie pilota "daj mi klapy 3 bo coś ciepło dzisiaj" albo inżyniera "tak mi się wydaje ze ta belka powinna Pokaż całość