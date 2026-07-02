Prywatnie, ale jak w NFZ, czyli 10 minut na pacjenta. "Zegar tyka"
Prywatna ochrona zdrowia zbudowała wizerunek szybkiej i nowoczesnej, ale praktyka często go weryfikuje. Pacjenci skarżą się na pośpiech, anonimowość lekarzy i brak pełnej opieki, za którą przecież płacą. W efekcie prywatny pakiet bywa tylko pierwszym etapem drogi, która i tak kończy się w NFZ.airaG
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Komentarze (14)
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Dosłownie w każdej innej branży za coś takiego byłby kryminał.
Wyobraźcie sobie pilota "daj mi klapy 3 bo coś ciepło dzisiaj" albo inżyniera "tak mi się wydaje ze ta belka powinna