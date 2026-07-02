Ale ja mówię prawdęLudzie głosują na POPIS przez co POPIS dostaje mozliwość podnoszenia i dodawania nowych podatków™ od których ludzie biednieją, a z kazdą kolejna kadencją POPIS staje się jeszcze bardziej pazerny więc i dokłada więcej Podatków™ przez co ludzie jeszcze bardziej biednieją.