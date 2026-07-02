Rośnie ubóstwo w Polsce. Ponad 15 mln osób żyje poniżej minimum socjalnego
15,5 mln Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Najbardziej niepokoi jednak zasięg ubóstwa ustawowego (próg 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł dla członka rodziny). W 2025 roku jego zasięg wzrósł do 8,1 proc., wobec 2,6 proc. w 2024 roku.zwyklychlopakszary
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
"Pooolska na tak, tralala, Pooolska na tak! Umc, umc...
3procent większe PKB po zakredytowaniu AUuuuuuu
Ale ja mówię prawdę
Ludzie głosują na POPIS przez co POPIS dostaje mozliwość podnoszenia i dodawania nowych podatków™ od których ludzie biednieją, a z kazdą kolejna kadencją POPIS staje się jeszcze bardziej pazerny więc i dokłada więcej Podatków™ przez co ludzie jeszcze bardziej biednieją.
To nierealne.