Kolizja z hulajnogą i ucieczka sprawcy ScrLK ScrLK z youtube.com dodany: wczoraj, 10:32:31 # hulajnogaelektryczna# polskiedrogi# stopcham# patologiazmiasta 65 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (65)
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Niestety prawo jest z-----e, drogą nie można jak jest chodnik/ścieżka, trzeba lawirować, wysokie progi itp. A nie ukrywam jakbym mógł jeździć tak jak rowerem i prędkość 30km/h to bym się przesiadł na stałe. A tak to ja chyba wrócę do roweru.
Ale z drugiej strony czy prawo jest z-----e? Dochodzę po mału
Rozpędzony 18-latek na elektrycznej hulajnodze wbił się w samochód.
Połamać nogi.
A potem związać bandażem.
@vandrash: Zawsze możesz cofnąć... póki jeszcze leży. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- piesi na chodnikach
- rowerzyści na drogach rowerowych
- kierowcy na drogach
Hulajnogi jako pomysł jest świetny. Jednak danie tego niewyedukowanemu społeczeństwu bez znajomości przepisów to jak danie małpie karabinu.
Jakby jechał wolnej to by potrącił hulajnogarza. A tak to hulajnogarz tylko zahaczył o jego bok i się przewrócił. Prędkość ratuje życie.
wyglada na to ze tak, 4 pasy przed i za skrzyzowaniem, brak nakazow etc.