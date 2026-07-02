Pies zaatakował policjanta
Podczas policyjnej akcji w Zgierzu padł strzał z broni palnej w kierunku psa rasy amstaff.mindy-moo
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Podczas policyjnej akcji w Zgierzu padł strzał z broni palnej w kierunku psa rasy amstaff.mindy-moo
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Komentarze (93)
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Jak to mówił rzecznik milicji:
#milicja
Rodzina prosi o niezadawanie pytań, jedynie o wpłaty na wystawiona zbiórkę na leczenie psa.
W wyniku ostrzału życie stracił mł. asp. Magomed Tuszajew.
@niko444: ChWDP