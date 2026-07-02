Dom na męża i 725 tysięcy dochodu. Najpierw milczenie, później nerwowe tłumaczen
Miesiąc po objęciu funkcji ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przepisała swój udział w domu na mężastarnak
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Miesiąc po objęciu funkcji ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przepisała swój udział w domu na mężastarnak
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Komentarze (36)
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@Kuklak: Czyli nie bot a zwykły analfabeta. ¯\(ツ)/¯
Polacy to naród pozbawiony jakiejkolwiek refleksji, kibicujący partiom politycznym i żrący się między sobą, zamiast je ze wszystkiego rozliczać i robić referendum w ważnych sprawach. Skoro nikomu nie zależy na niczym, to po co to gówniane państwo, poza jego dojeniem przez wybranych, istnieje?
@Naczelny_Przegryw_Polski: Tak jadalny na zachodzie było inaczej.
Zwą też na to że ne leśnych dziadków z POPiSu głosują leśne dziadki.
Teraz to będzie kręcić lody , ma praktykę.
@repoo: oksymoron.
Po drugie, jak już została tym kimś, to pasowałoby stwarzać chociaż złudzenie próby rozwiązywania problemów, a z tego oświadczenia wynika, że laska zajmowała się wszystkim, tylko nie funkcją ministra zdrowia.