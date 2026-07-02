Po pierwsze nigdy ministrem zdrowia w Polsce nie powinna zostać kobieta, bo służba zdrowia w tym kraju jest jednym ciągłym problemem, a kobiety nie mają wcale, lub mocno ograniczone, zdolności rozwiązywania problemów.



Po drugie, jak już została tym kimś, to pasowałoby stwarzać chociaż złudzenie próby rozwiązywania problemów, a z tego oświadczenia wynika, że laska zajmowała się wszystkim, tylko nie funkcją ministra zdrowia.