Trzynastolatek na elektrycznym motocyklu uciekał przed policja
15:50, Częstochowa, ul. Katedralna. 13-latek z gminy Poczesna na nielegalnym motocyklu uciekał policji. Pościg był szybki, zatrzymano go nieopodal. Chłopiec był trzeźwy, przekazano go rodzicom. Czeka go sąd rodzinny podkom. B. Poznańska.Hadoka
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Komentarze (42)
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@Kismeth: Zapewne nie chcą i nie jest to przypadek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Hadoka: bo nie musiał skoro policja sama go puściła
@Yans_Zoon: ja sie nie dziwie
widze po rodzinie, znajomych, sąsiadach
rodzice kupujący dzieciakowi na pierwsze auto 250-konne BMW
rodzice którzy patrzą jak ich dzieciak wspina sie na słup linii wysokiego napięcia, krzykną obowiązkowe "nie właź tam", i nos z powrotem w telefon a
@Klucz13stka: Asfalt powinien być regularnie natłuszczany zwłaszcza podczas upałów.
A opowieści o uciekaniu wską przez pola przed policją to był standard.
Więc o czym ty tu start grzybie pierdzielisz?