No i k---a zajebiście. Właśnie po to płacę podatki. Gratuluję Panom Policmajstrom profesjonalnej i skutecznej interwencji oraz życzę kolejnych sukcesów zawodowych. Nie może być tak, że jeden wydaje kasę, na uprawnienia, OC i resztę, a gnojek sobie jeździ bez, stwarzając tylko zagrożenie. Mam nadzieję, że nie będzie pobłażania, bo niezatrzymanie się do kontroli to już przestepstwem. Młody prawka długo nie zobaczy, a stary będzie płacił.