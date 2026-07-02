16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
31 lekarzy w szpitalach wojewódzkich w Wielkopolsce otrzymało w 2025 r. wynagrodzenie przekraczające 1 mln zł, w tym pięcioro ponad 2 mln zł. Najwięcej lekarzy z milionowymi wynagrodzeniami pracowało w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Wysokie wynagrodzenia są skutkiem niedoboru specjalistóairaG
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Komentarze (75)
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Machlojki były, wybrali innych, machlojki byly, wybrali poprzednich, machlojki byly, wybrali poprzednich i machlojki są dalej więc...¯\(ツ)/¯
@dziacha:
Jak zwykle poniosą tzw. odpowiedzialność polityczną czyli żadną.
Pozdrawiam.
A śmiejecie sie z ruskich…
@JanuszBizneswoman: U ruskich oligarchowie to jacyś właściciele rafinerii, fabryki zbrojeniowej itp. U nas jest to mniej lub bardziej lokalny kurvviwdołek na czele z lekarzem, plebanem, milicjantem i sędzia. Nie wiem co gorsze... ¯\(ツ)/¯
Swoje cele zrealizują, a po nich choćby potop.
Jest on także jest radnym, który od ujawnieniu paru afer w szpitalu nie pojawia się na sesjach rady miasta (tj. mniej więcej od momentu jego odejścia z funkcji dyrektora) a pensje radnego dalej pobiera. W ogóle klub radnych KO w Kaliszu to sami dyrektorzy (dyrektorzy Word, muzeum itp. podlegli
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
Czas najwyższy na zmianę prawa.
1. Zniesienia limitów na studia, specjalizację. Te konowały i tak i tak w większości stawiają błędną diagnozę i leczą na chybił trafił, więc wszystko jedno ile będzie miał tytułów przed nazwiskiem. Specjaliści od pakietów powitalnych "biotrakson i ipp 40 dożylnie"
2.
@Endrula83: Nie, dopóki państwo reguluje podaż lekarzy poprzez prawo do wykonywania zawodu, powinny też być ustalane maksymalne stawki. Jeśli to nie pasuje, należy uwolnić zawód, zdjąć ochronę państwa i wtedy proszę bardzo, mogą mieć takie stawki, jakie chcą.
@Dadas77: ok pan doktor
@kinlej: Będzie po nim jak rozleje się informacja że w każdym polskim szpitalu lekarze wynoszą wypłaty taczkami. Póki co akcja trwa aby skupić się na jednym Szpitalu Południowym.
Za rok wybory, serio myślisz że rząd się przyzna że cały ten czas (łącznie z wczorajszą podwyżką) "dolewali miliardy do NFZ" tylko po to aby opłacać milionowe faktury lekarzy? Nie ma szans.