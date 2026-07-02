Prywatnie, niech sobie robią i biorą ile chcą. To są PUBLICZNE pieniądze, ode mnie i Ciebie między innymi. Nie ma zgody na takie coś.



Czas najwyższy na zmianę prawa.



1. Zniesienia limitów na studia, specjalizację. Te konowały i tak i tak w większości stawiają błędną diagnozę i leczą na chybił trafił, więc wszystko jedno ile będzie miał tytułów przed nazwiskiem. Specjaliści od pakietów powitalnych "biotrakson i ipp 40 dożylnie"



2. Pokaż całość