Koszty widoczne dla pacjenta, limit zarobków i pracy. Tak jest w innych krajach
W Niemczech każda procedura medyczna ma przypisaną liczbę punktów, a pacjent może sprawdzić w publicznych taryfach, ile dokładnie kosztuje jego zabieg bez ukrytych dopłat i negocjacji w gabinecie. We Francji wizyta u lekarza rodzinnego kosztuje 30 euro, u specjalisty 60 euro, a w systemie AmeliairaG
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Komentarze (22)
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można sobie zobaczyć co dokładnie zostało zrobiono i ile nfz za to zapłaciło
można sobie zobaczyć co dokładnie lekarz w papaiery wpisał
zjawisko nazywa sie déplaque czyli sciaganie tabliczek. Bo lekarze rodzinni we Francji nie maja stawki kapitacyjnej.
Co do specjalistow to wszyscy mi znani pracuja w modelu fee for service w prywacie wiec nie wypowiem sie ale cieniutko zarabiaia w Panstwowym. Sa jaja ze rezydent tyra miesiac za 1500 EUR netto a lekarz freelancer
jako lekarz na zlecenie w 24 godziny zartabuiasz rownowartosc kwartalnej pensji rezydenta i to jest chore.