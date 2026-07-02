W Polsce tez tak jest. Jak ślepe owce idziecie za partyjnym przekazem. Dziwnym trafem z reguły Ci milionerzy i cwaniaki to partyjniaki. I to o to powinna być też spruta. Zakaz łączenia partyjnych funkcji oraz zarządzania szpitalem, oddziałem itd. I oczywiście powinno się rozwiązać resztę patologii z głową, a nie słuchając naszych wspaniałych polityków bo (guess what): nie interesuje ich rozwiązanie problemów bo mają swoje saloniki, szpitale mswia itd; wszystkie frakcje odpowiadają Pokaż całość