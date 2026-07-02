Skandal w prosektorium. Koordynator zwolniony dyscyplinarnie
Szpital Południowy zwolnił koordynatora prosektorium w trybie natychmiastowym za ciężkie naruszenie obowiązków, w tym brak poszanowania zmarłych i rodzin. Według ustaleń mediów miał promować firmę pogrzebową, publikować zdjęcia ciał i wynajmować prosektorium jako plan filmowy.Nick7C5
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Komentarze (33)
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@Kyrtkele: to ta "czysta woda" co obiecał Tusk
Dla ćwoków od ''a bo za pisu to..."
Wiem jak było za pisu, pamietam i na tą chwilę c--j mnie to obchodzi, bo to już było.
Żywa lepsza.