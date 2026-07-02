Komornicy ściągnęli więcej z emerytur niż z pensji
Komornicy po raz pierwszy w historii Polski ściągnęli więcej z emerytur i rent niż z pensji. Od seniorów i rencistów wyegzekwowano 2,373 mld zł, a z wynagrodzeń za pracę 2,361 mld zł. Starość nie radość - także w wymiarze finansowym.zwyklychlopakszary
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Komentarze (18)
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Trudno ściągnąć kasę od żula
Tu dochodzimy do pewnego paradoksu ktory widziałem na przykładzie mojego sąsiada
Dawno
Przez lata patusy w togach - czy to komornicy, czy to pełnomocnicy wierzyciela - zarabiali kokosy na trudnej sytuacji innych. Ale będą głupkowato pouczać.
Ba, czasami nawet to dekle prawnicze wygenerują człowiekowi większość długu. Kiedyś zastępstwo procesowe wynosiło 600 zł za najmniejsze sprawy. Jeśli ktoś przeoczył fakturę,
To jedynie brutalna prawda, mozna juz minusować, faktów to nie zmieni ( ͡° ͜ʖ ͡°)