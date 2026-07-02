500 złotych mandatu za butelkę wody. Szokująca prowokacja urzędu skarbowego
Na szczecińską pierogarnię nałożono karę za wydanie butelki wody bez paragonu przed godzinami otwarcia sklepu.Tegucikalpa
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Na szczecińską pierogarnię nałożono karę za wydanie butelki wody bez paragonu przed godzinami otwarcia sklepu.Tegucikalpa
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Komentarze (132)
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@larkinflight: ile? Niedoszacowałeś...
@yousouyou: Bo było jeszcze przed otwarciem. Jeszcze się okaże, że kontrolerzy wywierali presję, bo lato, bo słabo się czuję, bo to, bo tamto.
Skandaliczna prowokacja - rozumiem j---ć mandatami oszustów, którzy nie nabiją w środku dnia, przy normalnej obsadzie i działającym sprzęcie, bo to nie daje żadnej wymówki. Ale krzywe akcje jak tu czy ta słynna żarówka po zamknięciu warsztatu to s-----------o
@yousouyou: Gdyby tylko dało sie w jakiś sposób przeczytać krótki artykuł przed jego skomentowaniem.....
Zamiast łatać dziury i szukać tam gdzie faktycznie wypływają miliardy, to doją mandatami pospólstwo XD
@Gorzkidrzewiej: Trochę jak ci scammerzy w turystycznych miejscach - jakies bransoletki albo inne badziewie wciskają, niby za darmo, a potem daj kasę.
Ale te wszystkie żałosne akcje jak pizza z krewetkami, żarówka u mechanika czy powyższa woda jedynie podk**wiają ludzi i nastawiają przeciwko US. I tyle z tego pożytku.
Znajomemu z warzywniaka urzędniczka wepchała się w kolejkę ludzi jako spiesząca się bardzo na pociąg i poprosiła o dwa jabłka. Z racji tego, że ogarnął to w trakcie
@ATAT-2: gdybym był klientem w tej kolejce to bym babe chyab na kopach z tego sklepu wyniósł XD
Żeby było ciekawie, przyjechała w ogóle z Mińska Mazowieckiego oddalonego o jakieś 40 km bo tam już ich znają więc robią 'wymiany' międzymiastowe.