Nie mam nic przeciwko normalnym kontrolom US i wyłapywaniu cwaniaków którzy rzeczywiście kombinują czy nie wydaja paragonów.



Ale te wszystkie żałosne akcje jak pizza z krewetkami, żarówka u mechanika czy powyższa woda jedynie podk**wiają ludzi i nastawiają przeciwko US. I tyle z tego pożytku.



Znajomemu z warzywniaka urzędniczka wepchała się w kolejkę ludzi jako spiesząca się bardzo na pociąg i poprosiła o dwa jabłka. Z racji tego, że ogarnął to w trakcie Pokaż całość