Ogólnie nie znam się, ale się wypowiem. Podporządkowanie rozliczeń pod NFZ to był błąd. Zarządzanie centralne nie działało za komuny i będzie działać teraz. Samorządy dbały o szpitale jak o swoje, przy tym znały lokalne potrzeby i w miarę tych potrzeb przekazywały środki. Teraz NFZ nad niczym nie panuje, kontraktowanie świadczeń wykonywane "do przodu", na zasadzie "potrzebujemy milion, ale złóżmy wniosek na 10 milionów, jak dostaniemy 3, to i tak będzie dobrze". Pokaż całość