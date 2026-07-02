Afera w Szpitalu Południowym. Czarne chmury zbierają się nad szefem NFZ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak znalazł się pod presją polityczną po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu PołudniowymPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (54)
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@DuchZoliborza: Plan naprawczy:
1. To trzeba na spokojnie, synek.
2. Jest dobrze, było lepiej, a będzie jeszcze lepiej.
3. Jesteśmy zbulwersowani, ale nic nie jesteśmy w
Komentarz usunięty przez autora
@alfokloda0: państwo ich słuchało i przez NIL mieliśmy tak niski limity na studia medyczne, przez co dzisiaj lekarze zarabiają miliony.,NIL działa jak związek zawodowy lekarzy - głównie dba o interesy lekarzy. Dlatego nikt nie chce ich słuchać.