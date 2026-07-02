Tu społeczeństwo źle działa. Otóż oczekuje sytuacji, że nie ma afer. A co zrobić by ich nie było? Tak jak to się robi w Rosji, Chinach, Serbi, Gruzji... Nic się nie wykrywa, to nic złego się nie dzieje ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) gdzie dla nas powinno być sukcesem wykrycie. Im więcej wykryć nieprawidłowości tym lepiej. Nie ma świata idealnego. Wały będą. Dlatego trzeba chwalić każdy rząd gdy walczy Pokaż całość