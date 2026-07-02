Tak sie nie robi... Pamiętam, jak 10 lat temu byłem w Świnoujściu w Radisson Blu. Hotel był świeżo otwarty, parking gdzieś na piasku 500 metrów dalej, do tego różne niedociągnięcia. Zasadnicza różnica polega na tym, że płaciłem wtedy 30% obecnej kwoty. Te niedogodności były zupełnie nieistotne, bo były uczciwie rekompensowane ceną i z góry się z tym liczyłem. A tu branie pełnej kwoty za obiekt bez klimatyzacji i jeszcze oburzenie, że ludzie Pokaż całość