Hotelarze murem za Gołębiewskim. Krytykują żarty z awarii, którą pokazał Książul
Według hotelarzy, to normalne, że bierzesz kasę za usługę, która nie została wykonana prawidłowo bo to trudno uruchomić nowy hotel.blakema88
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Według hotelarzy, to normalne, że bierzesz kasę za usługę, która nie została wykonana prawidłowo bo to trudno uruchomić nowy hotel.blakema88
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Komentarze (37)
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Bledy typu zolta woda, niedzialajaca komunikacja, braki rzeczy w pokojach - mozna bylo uniknac dzielac ekipe ktora tam pracuje na dwie, umieszczajac jednych w pokojach, drugich na ich stanowiskach i po dwoch dniach zbierajac info co dziala i co nie, a pozniej to usprawniajac.
Nikt fizycznie nie odkrecil wody albo otworzyl okna,
To może w tych pierwszych tygodniach niech kasują 50% ceny za pokój, a nie 100%? Bo jeśli biorą całość ceny, to klient ma nie mieć żadnych problemów. Umowa ma być wykonana należycie, a wszelkie odstępstwa uprawniają klienta do żądania zwrotu części lub całości zapłaconej ceny. To tak samo jak przy sprzedaży.
@matti82: ta gołębia rodzina to janusze do kwadratu.
Mogli odpalić hotel z obłozeniem np. 20% w pierwszym tygodniu, 50% w drugim, 70% w trzecim i 100% dopiero w czwartym.
Spokojnie by wylapali wszystkie awarie i naprawili.
No ale Janusz musi zarabiac 100% od razu. No bo jak to tak pilnować jakości xD
Doświadczony i kumaty kierownik recepcji załatwiły ten temat w 10 minut.
@dimian: dalby znizke/zwrot (%) albo jakis inny bon.
Oglądałem ten film, ja bym nie miał cierpliwości ni*huja.
można to podciągnąć pod wszystko xd