Najgorsze, że byliby lekarze chętni by to robić i to za kilka razy mniej, ale nie mogą bo oligarchia sobie ustala limity jednym rzutem kostką ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Tym bardziej, że generuje to efekt śnieżnej kuli, im mniej jest danych specjalistów, tym większe mają możliwości w prywacie i tym bardziej tam ciągną.