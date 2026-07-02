Do neurologa za dwa lata. "Może się skończyć oblężeniem szpitali"
Nawet dwa, trzy czy cztery lata trzeba czekać na wizytę u neurologa w części specjalistycznych poradni. Neurolodzy alarmstarnak
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Nawet dwa, trzy czy cztery lata trzeba czekać na wizytę u neurologa w części specjalistycznych poradni. Neurolodzy alarmstarnak
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Komentarze (27)
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Komentarz usunięty przez autora
@qba2004: W tym tygodniu rejestrowałem się do pulmonologa - czas oczekiwania na wizytę 1 miesiąc, a także do alergologa - czas oczekiwania na wizytę 5 tygodni. Nie ma tragedii.
@krytyk1205: Bo już nie żyją.
Chociaż z drugiej strony, Pan Lekarz zrobił mi dokładne badania i zebrał bardzo szczegółowy wywiad, przez co wizyta trwała trochę ponad 30m minut, więc raczej ;)
@K1DoN: No to sporo czasu Ci poświęcił. Ja też ostatnio jak siedziałem u lekarza pół godziny, to byłem mega zaskoczony. Nastawiałem się, że to będzie maks. 10 minut i nara.
@balbezaur: Ostatnio lekarz specjalista u którego byłem, dostał od NFZ 166 zł. Wcale nie tak mało, jak za 5-minutową wizytę.
Tym bardziej, że generuje to efekt śnieżnej kuli, im mniej jest danych specjalistów, tym większe mają możliwości w prywacie i tym bardziej tam ciągną.
@zwykly_szarak: Chętni kandydaci na lekarza.
@nocny: Umawiaj wizytę od razu - nie ma na co czekać. Jak dostaję skierowanie, to pierwsza rzecz po powrocie do domu - chwytam za telefon i dzwonię umawiać wizytę.