Szpital bierze pożyczkę na pensje lekarzy
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego starosta Magdalena Biernacka do porządku obrad wprowadziła dodatkowy punkt dotyczący pomocy finansowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego. Było to 2 miliony złotych, które wykorzystane zostaną na spłatę zaległych wynagrodzeń dla lekarzy za faktutomasztomasz1234
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Komentarze (11)
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Januszeksy: panie Areczku, w ofercie pracy nie było punktu "wypłata na czas"
Szpitale: ojejku, nie stać nas na wypłaty, bierzemy kredyt xD
@srubok: (⌐ ͡■■■ ͡■)
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Komentarz usunięty przez autora