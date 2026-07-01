Tym idiotom prezydentom, radom co zabetonowali rynki miast. NAKAZAĆ w ramach prac społecznych, skuć i sadzić drzewa. Nie jako kara. Jako przykład.

Czy chodź jeden z tych dziadów (bo to większości już w wieku emerytalnym) co sobie wymyślili, że pomnik swojej działalności w postaci betonu na rynku zostawią, czy któryś z nich powiedział "Źle zrobiłem"? "przepraszam myliłem się"? Jeden?

Nie znam, może nie wiem nie dotarło do mnie. Ktoś coś?