Europejskie miasta mają za mało drzew: nie zapewniają ochrony przed upałami
84% europejskich miast nie ma wystarczającej liczby drzew, by skutecznie ograniczać skutki fal upałów. Cień drzewa obniża temperaturę otoczenia nawet o kilkanaście stopni Celsjusza w porównaniu do miejsc nasłonecznionych.matixrr
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Komentarze (14)
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Czy chodź jeden z tych dziadów (bo to większości już w wieku emerytalnym) co sobie wymyślili, że pomnik swojej działalności w postaci betonu na rynku zostawią, czy któryś z nich powiedział "Źle zrobiłem"? "przepraszam myliłem się"? Jeden?
Nie znam, może nie wiem nie dotarło do mnie. Ktoś coś?
Nazywa się to:
W większości sytuacji włodarze nie korzystają z tego, a potem płacz. Inna rzecz, że sporo tych które istnieją są dupne lub specjalnie robią komuś dobrze…
@ocynkowanyodpornynahejt: no skoro już zacząłeś, to wyrżnęli trochę drzew drzew wzdłuż linii kolejowych. W moim mieście ogołocili ulicę z rzędu naprawdę dużych lip, bo obok na nasypie jeździ czasem szynobus ¯\(ツ)/¯