Lekarze SOR bronią Dawida Kacprzyka
'Każdy z nas może paść ofiarą takiej prowokacji' - piszą koledzy i koleżanki Dawida Kacprzyka z SOR. Pod listem w jego obronie podpisało się 16 lekarzy.tomasztomasz1234
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'Każdy z nas może paść ofiarą takiej prowokacji' - piszą koledzy i koleżanki Dawida Kacprzyka z SOR. Pod listem w jego obronie podpisało się 16 lekarzy.tomasztomasz1234
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Komentarze (74)
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Fajnie, fajnie. I jeszcze ma być to argument na obronę XDDD? Ja p------ę, ależ to jaśnie oświecone elity nam się trafiły.
"Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu nie było braków w kadrze lekarskiej" należy chyba w świetle tego
Nie jestem pewny czy to dobrze świadczy o każdym z was ;P ...zakładam optymistycznie że autor ma niepełną wiedzę o skali problemów i/lub odnosi się do jakiegoś małego wycinka sprawy
Jak jesteś szarym obywatelem to jesteś ZŁODZIEJEM.
Jak należysz do kasty to jesteś OFIARĄ PROWOKACJI.
Czego nie rozumiesz?