Czyli co, generalnie to na bezczela przyznają się że tego rodzaju przekręty to tak rozpowszechniona praktyka w środowisku medycznym (co jest oczywiście tajemnicą poliszynela - ale otwarcie rzadko wspominaną), że dosłownie każdy z nich mógłby wpaść?



Fajnie, fajnie. I jeszcze ma być to argument na obronę XDDD? Ja p------ę, ależ to jaśnie oświecone elity nam się trafiły.



"Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu nie było braków w kadrze lekarskiej" należy chyba w świetle tego Pokaż całość