Autorami są oczywiście biali mężczyźni. Czy to dziwne że podano tylko personalia kierowniczki projektu? Albo że o wypowiedź w temacie poproszono niepowiązanych z projektem araba i kolejną kobietę? Dlaczego nazwiska, zdjęcia, ludzi którzy faktycznie dokonali tego przełomu są tylko w pracy naukowej, a media wolą podać nazwisko i foto przypadkowego arabskiego biologa, zamiast któregoś z autorów? Praktycznie we wszystkich doniesieniach ten sam motyw. PS Aaron to chyba instytut ma i zatrudnia część Pokaż całość