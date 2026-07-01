Naukowcy stworzyli pierwszą syntetyczną komórkę od podstaw. Przełom w biologii
Zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty ogłosił stworzenie pierwszej w historii komórki zbudowanej całkowicie od podststarnak
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Zespół naukowców z Uniwersytetu Minnesoty ogłosił stworzenie pierwszej w historii komórki zbudowanej całkowicie od podststarnak
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Komentarze (89)
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czyli nic tu nie ma stworzonego od podstaw, to są posklejane elementy już występującego życia
używając obowiązkowej metafory samochodowej, naukowcy wzięli kilka samochodów i skleili z ich elementó znacznie gorszy samochód, taki w którym silnik
Odpowiedź brzmi, można jak najbardziej.
Swoją droga ciekawe jest to, iż z jednej strony uznajemy, że życie powstało samo z siebie w wyniku zupełnie losowych zdarzeń, bez niczyjej ingerencji, a my jako gatunek inteligentny, swiadomy, dysponujacy wiedza i zapleczem technologicznym, nie jestesmy w stanie tego procesu odtworzyć w laboratorium i stworzyć nowego (nawet najprostrzego) życia z materii nieożywionej - nie
@Tesseract: jeśli szyfrujesz coś, to używasz losowego klucza szyfrującego, zatem odszyfrowanie przez celowe działanie powinno być możliwe, tak?
No i jest, tylko jest trudne i długotrwałe. Zarówno dotyczy to odszyfrowywania jak i odtwarzania procesu powstawania życia.
@polski_cygan: masz na myśli boga dziur? (god of gaps - nie wiem jak to po polsku idzie)
@Cactushead: to nie przeczy temu że te nieożywione składniki są wzięte z istniejacych komórek
a po jednym