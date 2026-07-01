Kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, która woła o pomstę do nieba. Szanowni Państwo my Polacy mamy swoje zasady, swój honor i godność. Wychowaliśmy się w poszanowaniu dla tradycji historii i symboli które są dla nas święte. I jasno mówimy: W KASZE NIE DAMY SOBIE DMUCHAĆ!

Nie zgadzamy się na politykę podwójnych standardów, na uginanie się pod presją która uderza w nasze wartości. Nie po to nasi dziadkowie i ojcowie walczyli Pokaż całość