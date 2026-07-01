Ukraiński hymn na oficjalnych uroczystościach szkolnych
Ukraiński hymn na oficjalnych uroczystościach szkolnych w Szczecinie! Zasady, procedury i szacunek dla symboli narodowych - czy to dla szczecińskiej oświaty pojęcia całkowicie obce? Kolega Andrzej Knitter po sygnałach od rodziców skierował oficjalne pismo do dyrekcji. Odpowiedź szcrypto-dot
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Komentarze (32)
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@FLAC: Opiekowaniu się czym? XD Raczej kotami i psieckami.
Nie mamy żadnej strategii wykorzystania migrantów i przekształcenia ich na polskich obywateli. Skończy się tym, że będziemy mieli 30% mogących głosować ukraińców kochających ukrainę i głosujących na jej korzyść. Będziecie mieli urzędników banderowskich i rząd banderowski w Polsce
W 2025 premier Ukrainy: ukraińska armia jako alternatywa dla USA w EU
Spróbuj to odnieść do siebie - gdyby ktoś Cię germanizował - podobałoby się?
Oczywiście żadne liczby nie zostały przytoczone. To się nazywa analiza jakościowa, tylko że bez analizy ilościowej ta odpowiedz jest warta tyle co wypowiedz menela pod sklepem. Bo przecież jeden Ukrainiec na 1000 uczniów wpisuje się w uwzględnienie struktury społeczności absolwentów. Inaczej mówiąc p---------e.
W ogóle czczenie w ten sposób innego państwa to jakaś paranoja. Tak się właśnie niszczy własną państwowość.
Nie zgadzamy się na politykę podwójnych standardów, na uginanie się pod presją która uderza w nasze wartości. Nie po to nasi dziadkowie i ojcowie walczyli
@gusjon: Za?