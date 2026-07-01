Kość pierwszego dinozaura z Antarktydy przeleżała 40 lat w szufladzie muzeum
Geolog w 1985 roku uznał ją za szczątek morskiego gada. Po czterech dekadach okazała się kręgiem tytanozaura sprzed 82 milionów lat, pierwszym dinozaurem znalezionym na tym kontynencie.Nolanpl
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Komentarze (18)
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@real_scoria: ile jesteś w stanie dodatkowo zapłacić rocznie ze swojej kieszeni na naukę? Pewnie jak 99% społeczeństwa nic, ale dlaczego nikt nic nie zrobił?
Kiedyś myśleliśmy, że ziemia jest płaskim dyskiem, teraz że jest kulą, a kto wie, może w przyszłości uznamy, że jest walcem, torusem, albo piramidą, co nie? w końcu tak działa nauka lol
@Tinkin: ale wiesz, że gałęzi nauk o zwierzętach jest dobrych kilkadziesiąt co najmniej, a nie każdy naukowiec zna się na wszystkim?
I że takich szkieletów mają do zbadania od groma, więc nie będą się nad jednym rozczulać miesiącami?
A nam dookoła Ziemia płonie?