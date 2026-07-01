Sony zabiło rynek gier używanych
Sony oficjalnie ogłosiło koniec ery gier fizycznych na konsole PlayStation zabijając rynek gier używanych i mniejszych sprzedawców. Kolejny przykład kiedy korporacje podejmują decyzje wbrew społeczności i tylko i wyłącznie w swoim interesie.digital-nexus
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Komentarze (114)
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@Vinizius: moja nie.
bibliotekę robię na GOGu i nagrywam instalatory na płytki ;)
Przecież to jest jakiś skandal! Cynizm i bezczelność level master - Od 1 września 2026 nie będziesz miał dostępu do czegoś za co zapłaciłeś i zostanie to usunięte z twojej biblioteki.
Dziękujemy
Playstation Store
Nie mówiąc o tym jak chwiejne i kruche są umowy między artystami, a wytwórniami. Wystarczy byle powód i dyskografia papa ze streamingu. I można gadać, że "ja to sobie mp3 ściągam z neta i mam gdzieś, j*bać płyty". No tak, tylko
@Major303: jak na razie
85 procent to ogół sprzedaży. Dotyczy wszystkich gier a więc gier z promocji, gier co nie ma w fizycznej dystrybucji jak i gier multi. Za to dziwnym trafem Sony nie chwali się nigdy wynikami sprzedaży nowych gier single.
Tu wklejam artykuł z przed roku. I dane są jakoś
Bo dotychczas to niby podejmowały decyzje dla społeczności :D