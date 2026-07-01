[kopiuj/wklej z innego znaleziska] Skończy się jak z bazą filmów! "Ze względu na umowy licencyjne dotyczące treści nie będziesz już mieć dostępu do wcześniej zakupionych materiałów." (Chodzi o około 500 filmów)



Przecież to jest jakiś skandal! Cynizm i bezczelność level master - Od 1 września 2026 nie będziesz miał dostępu do czegoś za co zapłaciłeś i zostanie to usunięte z twojej biblioteki.



Dziękujemy

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