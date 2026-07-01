Ludzie patrza na wiadomosci i jeszcze tego nie rozgryźli w tym Państwie licza sie tylko kasty od takiej najprostszej górniczej, po lekarska czy prawnicza potrafia budowac struktury, zarzadzac moca i sila struktury wobec Panstwa, dzieki czemu maja to co chca. I teraz najlepsze Wy sie klocicie a ktora z tych kast miala gorzej za Pisu i odwrotnie za PO, mieli sie tak samo dobrze co świadczy o ich stałym "uprzywilejowaniu".