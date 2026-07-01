Kształcenie lekarzy tańsze niż niedobór lekarzy
Jeśli przyjąć, że obniżenie presji płacowej kosztuje system ok. 12 mld zł rocznie to warto spojrzeć na alternatywę. Wykształcenie jednego lekarza kosztuje ok. 500 tys. zł. Za 12 mld zł można więc sfinansować pełne wykształcenie około 24 tys. nowych lekarzy.tomasztomasz1234
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Komentarze (13)
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Przepłacamy miliardy złotych rocznie tylko dlatego, że mafia w białych fartuchach zlikwidowała konkurencję w zawodzie.
Natomiast ty głupi polaczku morda w kubeł i zobacz jaki ten pis/po-wiec jest zły, bierz go! ¯\(ツ)/¯
Tu przyszła mi taka myśl, może posadźmy takich konsultantów co potrafią szybko pisać na klawiaturze i dadzą wynik i wystawią receptę, na jedno wyjdzie a może i taniej będzie dla budżetu wliczając wykupienie chatgpt. Z kolei tych wyedukowanych przenieść
@Sidroff: transkrypcja osiągnęła taki poziom że nie trzeba nic wpisywac, można dyktować
@Sidroff: ¯\(ツ)/¯
Moim zdaniem tutaj jest pewna niedoskonałość systemu. Bo za 5 magistrów którzy wykształcą się na ekonomistów i wyspecjalizują w krojeniu kebaba można wykształcić jednego lekarza.