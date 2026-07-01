Zdelegalizowac NIL, i rzad powinien na wszystkie szpitale panstwowe i publiczne przychodnie narzucic sztywna siatke plac. W koncu to panstwo jest wlascicielem tych wszystkich szpitali, wiec dlaczego jeden szpital panstwowy ma konkurowac z innym szpitalem panstwowym o lekarza? To jest bez sensu. To tak jakby w duzej korporacji, dwa wywiadzy zatrudnialy tego samego pracownika , dwa razy, i jeszcze konkurowaly miedzy soba o tego pracownika wynagrodzeniem. Przecież to absurd. Skoro płatnik jest Pokaż całość