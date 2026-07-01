Rzeczniczka izby lek.: zarobki lekarzy najmniej ważne w tym momencie
Nie wiem, kto tu jest zamknięty na dialog, na pewno nie Naczelna Izba Lekarska. Prezes Jankowski podtrzymuje, że nadal jest gotowy do rozmów, zwłaszcza, że kwestia ma dotyczyć zasad pracy lekarzy, bo ja już bym nie chciała mówić tylko o zarobkach, to jest w tym momencie najmniej ważne - Iwona Kaniatomasztomasz1234
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Komentarze (23)
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Zaorac to w piz...iec.
Ok
Za zaopatrzenie odpowiada dyrektor, dyrektor ma nienormowany czas pracy :)
Z chęcią przeszedłbym na taki model, praktycznie liceum, studia nauka zawsze po kilkanaście godzin, potem staż specka również.
1-paywall
2-8 dni pod rzad nic mi nie mowi - ja tez czasem pracuje 3o dni pod rzad.
Wiec jakby co to prosze bardziej precyzyjnie. Bo 8 dni pod rzad da sie pracaowac. 8 dob zrzedu? No nie ma uja. A na pewno niechcialbym trafic na takiego lekarza. I nie ze cos do niego mam. Ale po 8 dobach pracy...
Ale z zdugiej strony... ile pracowal a ile