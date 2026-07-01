Hity

tygodnia

Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
3784
Poszukiwany ten pojazd. Za wskazanie właściciela przewidziana nagroda
3600
Hotel Gołębiewski za kwotę 5000 zł za noc bez klimatyzacji!
2983
Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
2755
Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
2601

Powiązane tagi