Szef izby lekarskiej: Mamy wrażenie nagonki na naszą grupę zawodową
Mamy wrażenie nagonki na naszą grupę zawodową mówi szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.tomasztomasz1234
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Mamy wrażenie nagonki na naszą grupę zawodową mówi szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.tomasztomasz1234
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Komentarze (62)
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Mój tata był na NFZ u lekarza. By dostać się na oddział chirurgii szybciej niż kilka lat musiał iść dwa razy prywatnie po 500 PLN do ordynatora. Po drugiej wizycie był przyjęty i operowany w ciągu tygodnia ( ͡° ͜ʖ ͡°) na NFZ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I z tego co rozmawiam z
@EdwardKruk: Tak. Możesz czekać na NFZ aż juz będzie za późno albo zapłacić te 400 zł. Przykładowo, mojemu synowi właśnie wyrastają zęby i są zbyt ciasno, co spowoduje że wyrosną krzywe. Musi to zobaczyć ortodonta. Termin do ortodonty na NFZ za 2 lata, czyli jak już wyrosną. Inne sprawy
@przemq88: To pewnie za niewinność i za to chroniczne przemęczenie na 5 etatach jednocześnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sławę u ludzi właśnie tracą
Myślałem że każdy załapie że mój tekst nie jest na poważnie, no cóż nie trafiłem ( ͡° ͜ʖ ͡°)