990 Pro to nie jest topowy dysk, on jest ograniczony interfejsem PCIE 4 (NVMe 1.4), a są takie na 5 (NVMe 2.0), co daje 2x większą przepustowość (i tak, są takie co to wykorzystują i dobijają do ~14GB/s). On był topowy w 2022 kiedy wyszedł.