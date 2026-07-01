Oszustwo na Amazonie. Zamówił topowy dysk SSD, a dostał tańszy model
Najnowszy przypadek pokazuje, że nawet fabrycznie zapieczętowane opakowanie nie daje pełnej gwarancji otrzymania właściwego sprzętu, nagrywajcie unboxingi, róbcie diagnostykeSprzedawcaBiblii
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Komentarze (18)
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co to za argument "nie zna sie albo zapomni" xD
@eSUBA94: jak sie nie znasz to nie zamawiasz topowego dysku samsunga tylko najtanszy polecany.
szarakom nie potrzebne te zwiekszone
Komentarz usunięty przez autora
@FilipWWL:
Jakbym się kierował tekstem "wystarczy tam nie kupować" na wykopie, to bym nic i nigdzie niczego nie kupił.