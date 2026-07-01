A czy Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że IT to nie tylko programiści? :D Bo zauważacie problemy programistów, a tak naprawdę pogrom w firmach IT, tak jak tutaj MS, czy poprzednio w Oracle mają ludzie pracujący w działach wsparcia technicznego, obsługi klienta, marketingu, działów sprzedaży, pracownicy administracyjny obsługujący procesy manualne (excele, faktury, proste analityki), HR. To tak naprawdę tam jest pogrom, to są ogromne zespoły, które jak się okazało w erze Pokaż całość