Kryzys w IT nabiera rozpędu: Microsoft zwalnia kolejne 5500 osób
Microsoft planuje zwolnić już w przyszłym tygodniu poniżej 2,5% z ok. 220 tys. pracowników. Firma tnie etaty, by sfinansować ponad 100 mld dolarów wydatków na infrastrukturę AI w tym roku. Akcje MSFT są blisko rocznego minimum.BlackpillMonster
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Komentarze (81)
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PS. zna ktoś jakies fajne bootcampy na lekarza? W sumie zastanawiam sie nad zmiana profesji (pracuje fizycznie), w szkole to nawet lubilem biologie, myślę ze bym sie odnalazl - a przynajmniej warto sprobować.
bigpharma już ci podsunie co masz ludziom przepisywać za leki
Jeszcze będą chcieli wrócić do ludzi.
@LakeByte: zgadzam się w 100% i również kilka razy o tym pisałem w komentarzach, gdzie wykończeniowcy czy też meblarze wyswiemali IT, że teraz to oni będą się musieli brać do roboty fizycznej. Tylko że skoro oberwie IT i inne branże usługowe, nikt nie będzie korzystał z usług budowlańców i wykończeniowcow. Idą bardzo
To jednak się zemści, bo seniorzy z czasem powymierają a brak juniorów dziś oznacza brak midów jutro i brak seniorów pojutrze
"jak byle hindus czy ukrainiec bez języka jest w stanie cię zastąpić to coś z tobą nie tak"
Możesz stwierdzić - debile. Ale próbują dalej. A ty siedzisz na b----e, bo znowu Cię wywalą, a może za parę lat zatrudnią jak im system się zdupi.
W pewnej Polskiej firmie zwolnili ludzi, który "za dużo zarabiali". Potem system w niektórych placówkach padł, więc postanowili tych samych zatrudnić za te same kwoty. Odmówili i podali wyższe kwoty. To Ci odmówili, bo taniej
Po przeczytaniu artykułu wynika, że nie jest to szerokie zwalnianie programistów ani działów IT jako całości. Według źródeł cytowanych przez Business Insider redukcje mają dotyczyć głównie:
sprzedaży (sales),
konsultingu (consulting),
działu Xbox/gaming.