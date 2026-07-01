Jak prosektor Szpitala Południowego handlował zwłokami. Ujawniamy kulisy
W Szpitalu Południowym w ostatnich latach dochodziło do nielegalnego handlu ciałami zmarłych. Dotarliśmy m.in. do rodzin nieżyjących pacjentów, a także lekarzy, pracowników prosektoriów oraz przedstawicieli zakładów pogrzebowych, którzy ujawniają kulisy tego skandalicznego procederu.zagubionychromosom
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Komentarze (68)
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Przecież, to jest ten szpital, co nim Trzaskowski zarządza i jest z niego dumny!
Jakbym miał stworzyć profil typowego wyborcy obu tych partii to będzie chłop >50-60 lat aktualny lub były robotnik i krzykliwa baba >50-60 lat "nowoczesna" wychowana już na liberalnej papce medialnej.
Natomiast oba środowiska mają swoją faktyczną inteligencje (też mowa o elektoracie). Miałem kontakt z dwiema. Nie wiem czy to jest norma, ale z małej próby: około PiS'owa
@LaurenceFass: i już wystarczy, nie przeklejaj znowu tych wysrywów