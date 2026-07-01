Norma, największa patologia to właśnie ta część lewicowo - liberalna. Pisałem ostatnio na własnych doświadczeniach:



Jakbym miał stworzyć profil typowego wyborcy obu tych partii to będzie chłop >50-60 lat aktualny lub były robotnik i krzykliwa baba >50-60 lat "nowoczesna" wychowana już na liberalnej papce medialnej.

Natomiast oba środowiska mają swoją faktyczną inteligencje (też mowa o elektoracie). Miałem kontakt z dwiema. Nie wiem czy to jest norma, ale z małej próby: około PiS'owa Pokaż całość