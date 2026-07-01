Kalifornia policzyła ofiary AI na rynku pracy. Programiści na czele
Nowy stanowy dashboard ma pokazywać realny wpływ AI na zatrudnienie, ale dane od razu budzą wątpliwości ekonomistów. Najmocniej oberwało branży, która miała być na to odporna.aiport
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Komentarze (103)
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No chyba że Naczelnej Izbie Lekarskiej uda się utrzymać reglamentację dostępu do zawodu to wtedy marzenia o zostaniu lekarzem 100k dla większości się nie spełnią.
@Assailant: tak czy inaczej się nie spełnią, jak bedzie reglamentowany to się nie dostanie, jak nie bedzie reglamentowany to nie będzie stawek 100k( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@PrzejeaneZycie: Po ilu miesiącach, po ilu etapach rekrutacji? Za stawkę niższą niż w poprzedniej pracy, żyjąc w ciągłym stresie, że znowu go zwolnią i znowu będzie szukał pracy pół roku. W dodatku teraz nikt już nie traktuje programowania jako czegoś wartościowego, AI zrobiło takie spustoszenie w umysłach ludzi, że nikt, absolutnie nikt nie będzie cię traktował jako wartościowego pracownika.
PS a obecnym koderom/programistom świeżo po studiach i w trakcie to współczuje, na LinkedIn ludzie z 5-10 lat doświadczeniem po pół roku i dłużej szukają pracy
@mhrok87:
Komputer kwantowy może łamać pewne algorytmy, ale nie wszystkie.
@Let_Me_2_Be: Z hasłami, że za mniej niż 15k nie wstaną i nie chcą być znów plebsem
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Innovator: Prawda. Nie ma chyba drugiej takiej branży która by sobie tak podcięła gałąź na której siedzi. Chęć dzielenia się wiedzą, zerowy "gatekeeping", tworzenie ton kodu opensource, mimo dobrych intencji, to wszystko posłużyło i służy do zaorania tej branży.
Podam przykład z działki gamedevu. Idźcie gdzieś napisać, że gra wykorzystuje AI do tworzenia assetów. Ludzie was spalą na stosie szybciej niż skończycie pisać ostatnie zdanie.
@GomiGomi: slysze to od 15 lat
@niko444: Śmiej się, ale na AGH był pewien doktor, działający w Polskim Towarzystwie Informatycznym, który postulował, żeby zawód informatyka/programisty choćby częściowo uregulować (wymagania typu ukończone studia kierunkowe lub X lat pracy w zawodzie), ale go zakrzyczano, że "rynek sam sobie to ureguluje". No to sobie uregulował ¯\(ツ)/¯