Uwaga na cybersecurity ...znowu idzie zaobserwować bańkę jaka była kilka lat temu na programowanie/kodowanie, znowu mase kursów, najbardziej oblegany kierunek studiów IT w tym momencie itp itd i cały czas artykuły ile to nie barakuje speców od security w IT.....



PS a obecnym koderom/programistom świeżo po studiach i w trakcie to współczuje, na LinkedIn ludzie z 5-10 lat doświadczeniem po pół roku i dłużej szukają pracy