Od lutego walczę z Play przy pomocy Rzecznika Konsumentów i pism przedprocesowych. Pracownik w salonie mówiłi pokazał na tablecie inne warunki, niż ostatecznie trafiły do systemu. Teraz korporacja chowa głowę w piasek, infolinia milczy, a sprawa trafiła do rzecznika praw Konsumenta i UOKIK
Korospondencjia z Play, Screen z 1/3 prowadzonych rozmów
Komentarze (32)
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Ja od urodzenia karciarz, więc ominęły mnie takie niespodzianki.
Niestety wszystkie firmy mobilne kręcą wałki na telefonach z umową.
najlepiej to sobie kupić telefon we własnym zakresie i na karte +/- wybrany pakiet którego możesz w każdej chwili zrezygnować.
NIE POLECAM ! PLAY TO NAJGORSZY SYF!
1. Padł mi tv box, ale tak fizycznie, po prostu nie reagował na nic. Poszedłem do salonu play zgłosić reklamacje i mnie odesłali na infolinię. ¯\(ツ)/¯ stałem jak wryty i pytam czy cos sie nie pomyliło, bo jestem w biurze obsługi klienta, to gdzie mam to załatwić? Dobra infolinia ogarnęła w w jeden dzień, ale po dekoder musiałem wrócić do tego samego salonu ლ(
Ja rozumiem, że istnieje prawdopodobieństwo że konsultant przedstawił korzystniejsza ofertę, jednak na papierze z "mniej korzystna" kto się podpisał?
Idąc tą drogą każdy może się domagać w trybie reklamacyjnym lepszych warunków bo mu konsultant naobiecywal.
A co do Playa to po prostu najlepiej zrezygnować, w tym miesiącu komórkę przeniosłem, bo mnie wkurzyli swoim "zasięgiem". Z internetem się pomyśli.