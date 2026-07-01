Pracuje w telekomie, nie w p4 ale wiem z doświadczenia że masa ludzi nie słucha co się do nich mówi a potem dzwonią czy przychodzą i zawracają głowę. Gdy rozmowa jeśli to była infolinia jest odsłuchiwana przez dział reklamacji i wychodzi że wszystko jest okej to potem jest cisza. W punktach o tyle ciężko że te rozmowy nie są rejestrowane. Konsultanci nie mają żadnego interesu w tym żeby oszukiwać klientów bo po Pokaż całość