Nie rozumiem o co ten bol d--y?

Po pierwsze kazdy mogl kupic Nordis, ukraincy zlozyli najlepsza oferte. Dlaczego, skoro to tak wazna strategicznie fabryka, rzad nie interweniowal?

Po srugie calfrost to postprlowski relikt, ktory od dawna byl nierentowny.

Skoro zamkneli jeden zaklad by poprawic jakosc pracy i zatrudnienie w drugim, to bardzo dobry ruch.

A ze ogolocili budynek ktory do nich nalezal?

Takie ich prawi. Kupujacy widzial co kupuje, wiec po c--j Pokaż całość