Ukraińcy zwolnili załogę i zamknęli fabrykę. Nowy właściciel wyburza budynki.
Polski przedsiębiorca Jan Podlasiński kupił za ponad 5 mln zł dawną fabrykę mrożonek Calfrost w Kaliszu, która należała do Nordisu wykupionego przez Ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie. Nowy właściciel planował zachować infrastrukturę jednak strona ukraińska zdemontowała, pocięła i wywiozła sprzęt.qluch
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Komentarze (30)
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Po pierwsze kazdy mogl kupic Nordis, ukraincy zlozyli najlepsza oferte. Dlaczego, skoro to tak wazna strategicznie fabryka, rzad nie interweniowal?
Po srugie calfrost to postprlowski relikt, ktory od dawna byl nierentowny.
Skoro zamkneli jeden zaklad by poprawic jakosc pracy i zatrudnienie w drugim, to bardzo dobry ruch.
A ze ogolocili budynek ktory do nich nalezal?
Takie ich prawi. Kupujacy widzial co kupuje, wiec po c--j
Podczas gdy oddział w Kaliszu przestał istnieć, główna fabryka Nordisu w Zielonej Górze przeżywa zupełnie inny proces. Z punktu widzenia ekonomii politycznej, działanie holdingu Trzy Niedźwiedzie nie miało na celu likwidacji polskiego konkurenta, lecz jego głęboką restrukturyzację i wykorzystanie tzw. renty lokalizacyjnej.
Produkcja lodów w Zielonej Górze została utrzymana, a zatrudnienie wzrosło tam do około 200 osób. Ukraiński właściciel wdrożył tam agresywny marketing
@tellet: podobno unia miała takie słabe kontrolę, miały zmutowane krowy z Argentyny płynąć, a teraz jednak unia dobra?
Ej, coś mi tu nie pasuje. Czy to czasami nie my mieliśmy przejmować ukraińskie firmy i tam zarabiać pieniądze?
Jak to jest, że biedni ukraińcy potrzebujący miliardów dofinansowania wciąż mają pieniądze, żeby kupować polskie firmy?
To trochę jak z tymi zrzutkami, gdzie milioner zbiera na operację psa, bo właśnie kupił nowy yacht silnikowy i musi mu jeszcze starczyć na paliwo.
Najsmutniejsze, że
@Wellmen: przecież to się dzieje. Np. PESA przejęła niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick. Koelner Polska przejął brytyjskiego Rawlpluga (i przejął po nim nazwę). Orlen przejął kilka biznesów na zachodzie. Przykładów jest mnóstwo. Wystarczy tylko nie p-------ć, a zdobyć trochę wiedzy o świecie
Ciężko, żeby polskie firmy w 2004 roku po wejściu do UE przejmowały zachodnie, kiedy u nas
Najlepsze w tym ,,empatycznym" podejściu (charakterystycznym dla lewicy) jest to że nie widzi się poprawnego obrazu Ukrainy czyli takich mega bogatych oligarchów i resztę. Oczywiście, ludzie łykający dyrdymały prounijnych ludzi z KO
Omijam:
- słodycze firmy Roshen których jest zatrzęsienie w naszych marketach
- lody Marletto z biedry
Zupełnie jak sowieci w latach 45-93.