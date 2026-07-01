To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
Firma zakończy produkcję fizycznych nośników z nowymi grami na swoje konsole. Oznacza to, że od początku 2028 roku wszystkie nowe premiery będą dostępne wyłącznie w wersji cyfrowej.uknot
- #
- #
- #
- #
- #
- 187
- Odpowiedz
Komentarze (187)
najlepsze
Jeszcze powinni dopłacać za granie w takie lewackie soyowe krapy.
@itanic: niech to Sony wreszcie zdechnie. „Te” używa się w liczbie mnogiej, np. niech te skorpiony wreszcie zdechną.
@Dharma: No i obylo sie bez pomocy tej mitycznej lewicy i Sorosa. Wystarczył niekontrolowany kapitalizm, gdzie firmy konkurujące poczatkowo na wolnym rynku dominują dana branże, prowadzi to do monopolizacji i ustalania zasad gry przychylnych dla siebie.
Wykopki kibicowały wolnego rynkowi odkad istnieje ten portal, licząc naiwnie na to, ze firmy chca dobra swoich klientow a nie liczy sie tylko maksymalizowanie zysków
@Dharma: od lat niektórzy powtarzają, jak to światowa lewica chce coś takiego wprowadzić, a tymczasem wprowadzili im to wielbieni przez nich samych kapitaliści.
A autorka tekstu miała rację, bo nie opisywała ona żadnego "planu" jak to większość rozumiała, a własnie jako taką dystopie, do której ciągną niektóre ruchy i ludzie.
Steam widać że dociska temat, i finalnie pewnie steam meachine będzie w tej samej cenie co PS6, bedzie słabszy o 20% - co nadrobi niższą ceną gier. Gdzie
@ElonMuskKochamCie: Dosłownie nie. Na PCta musisz wydać o wiele więcej by grać na podobnych parametrach co na konsoli. Do tego gra na konsoli Ci zawsze pójdzie, a PC może nie spełniać wymagań nowych gier.
Tymczasem dystrybucja cyfrowa:
"Od sierpnia zaczynamy wyłączać sklepy cyfrowe dla PS3 i PS Vita."