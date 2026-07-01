Kupiłem tydzień temu PS5 z napędem tylko po to by ograć GTA VI, ale do tego czasu zacząłem sobie ogrywać exy które były niedostępne na PC i nawet fajnie mi się grało, przez głowę mi przeszła myśl by jednak nie sprzedawać konsoli po przejściu GTA, ale najpierw dowiaduje się że GTA będzie tylko cyfrowe, a potem, że wszystkie gry będą tylko cyfrowe xD Ledwo od tygodnia jestem ich klientem a czuję się Pokaż całość