Derehajło nie głosował za paktem migracyjnym. Wstrzymał się przy stanowisku marszałka Prokoryma dotyczącym bezpieczeństwa województwa podlaskiego, członkostwa Polski w UE i programu SAFE. To stanowisko przeszło głosami czternaście za, trzynaście przeciw i jeden wstrzymujący. Tym jednym głosem był właśnie Derehajło.



I tu jest problem. W takim układzie głos wstrzymujący nie był neutralny. Gdyby radny wybrany z list Konfederacji zagłosował przeciw, stanowisko KO nie zostałoby przyjęte. Dlatego Konfederacja uznała, że nie może dalej brać Pokaż całość