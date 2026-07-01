Szef Areczka zwolniony XD
Stanisław Derehajło radny podlaskiego sejmiku wojewódzkiego wstrzymał się od głosu przy głosowanie w sprawie programu safe i konfederacja już go nie poprzedanie-l-em
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Stanisław Derehajło radny podlaskiego sejmiku wojewódzkiego wstrzymał się od głosu przy głosowanie w sprawie programu safe i konfederacja już go nie poprzedanie-l-em
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Komentarze (39)
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PS. Ten post spora manipulacja bo wstrzymał się w sprawie paktu imigracyjnego!!!
I tu jest problem. W takim układzie głos wstrzymujący nie był neutralny. Gdyby radny wybrany z list Konfederacji zagłosował przeciw, stanowisko KO nie zostałoby przyjęte. Dlatego Konfederacja uznała, że nie może dalej brać