Czyścili konta w klubie go-go w Łodzi. CBŚP rozbiło gang z Piotrkowskiej
Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą działającą w klubie go-go przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Przestępcy przez 2 lata polowali głównie na zagranicznych turystów doprowadzali ich do stanu nieprzytomności, a następnie dokonywali nieautoryzowanych transakcji na iFXMAG
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Komentarze (23)
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Łódź to ogólnie dalej gangsterka pod płaszczykiem, a Łowcy skór nigdy nie ponieśli konsekwencji. Herszt bandy trzęsie miastem z tylnego fotela.