Majątki powinny byc od razu rekwirowane, całe rodziny na bruk bo krwa nie uwierzę że nie wiedziały co ich bliscy robili w tych klubach, a nie odsiedzi taki rok czy dwa, rodzina pieniądze przechowa i można kręcić biznes dalej. A to jest p----------e w tym kraju. Kary cielesne powinny wrócić to by sie takie cwaniaczki bały konsekwencji.