NFZ właśnie odpalił tryb cofania medycyny do lat 60. Szpitale wprost piszą, że nie mają pieniędzy na nowoczesne terapie, więc pacjenci z łuszczycą, RZS, Parkinsonem i innymi przewlekłymi chorobami mogą pocałować biologiczne leczenie w dupę. Dorosłych nowych pacjentów się nie kwalifikuje, bo kasa się skończyła. Dzieci jeszcze jakoś się ratuje, ale dorośli mają wrócić do metod, które obciążają wątrobę, wymagają kilkudniowych hospitalizacji i działają jak miękkim chujem zrobione.



Szpital Baziela w Bydgoszczy Pokaż całość