NFZ nie ma pieniędzy na nowoczesne leczenie. Pacjenci cofnięci do lat 60
NFZ wstrzymuje kwalifikacje do terapii biologicznych i nowoczesnych leków. Setki chorych na łuszczycę, RZS, Parkinsona i inne schorzenia wracają do przestarzałych metod leczenia. Szpitale informują o braku finansowania, a pacjenci czekają nawet tysiąc dni na dostęp do skutecznych terapii.Nick7C5
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Komentarze (52)
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A nie czekaj... czy lekarz nie powinien leczyć (wyleczyć "drobna różnica" ale jakże istotna)? nieeeeeee jakto. przysięgi, hipokratesy, kto by tam.
Pan przyjdzie do mnie jutro prywatnie.
Pan przyjdzie do mnie jutro prywatnie, tutaj, do szpitala.
Poprawiłem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Szpital Baziela w Bydgoszczy
Wszystkie wydatki w służbie zdrowia powinny być jawne od pensji po koszty leków i innych działań - to jest państwowa kasa i jak się komuś nie podoba, niech nie pracuje na państwowym.
@ArchDelux: lekarze wezmą szpitale na przetrzymanie - po prostu spikną się, żeby w danym regionie nie było żadnego specjalisty chcącego pracować za daną stawkę i w efekcie szpital będzie miał braki kadrowe ( ͡° ͜ʖ ͡°) zresztą teraz chyba też tak się dzieje
co zrobisz,
Mały to koszt za to żeby każdy lekarz co roku mógł kupić nowe Porsche i mieszkanie!
Aktualnie wiecej dowiesz sie z chatagpt - poslesz mu przeswietlania, wyniki badan i masz analize calosci choroby 10 razy lepsza niz jakikolwiek lekarz jest w stanie ci zrobic. I tu pojawai sie pytanie - to za co lekarz zarabia 100k? Bo pacjentami sie nie przejmuje, calosci
@FrasierCrane: No przeciez ustalono, ze 90% kosztow szpitala to pieniadze trafiajace do kieszeni lekarzy. Co wazne - same wynagrodzenia maja na poziomie 30 tys mc. Ale potem dostaja 10% zysku z oddziału :)
Potem czytasz statystki ze lekarz zarabia 20k na kontrakcie - tak na jednym, a ma ich 3 albo 4, plus % zyskow.
W ten sposob 90% kosztow szpitala to
za pisiorów można było normalnie badać pacjentów, a za tuska nawet na płyty CD do nagrania wyników nie ma kasy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dalej głosujcie na popisy na zmianę.