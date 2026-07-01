Odsalanie wody morskiej tańsze niż woda butelkowana
Rosnący niedobór słodkiej wody sprawia, że technologie uzdatniania i ponownego wykorzystania zasobów stają się coraz ważniejsze.matixrr
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Rosnący niedobór słodkiej wody sprawia, że technologie uzdatniania i ponownego wykorzystania zasobów stają się coraz ważniejsze.matixrr
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Komentarze (15)
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Był sobie taki film, gdzie padało co chwile hasło "Brawndo - it has electrolytes".
A na poważnie, smak jest dosłownie, jakby pić nic. Destylat. Koszmarnie to smakuje. I kompletnie nie zaspokaja pragnienia.
Ty, ale nie po to kupujesz wodę butelkowaną, żeby musieć ją uzdatniać.
To tak, jak byś szedł do knajpy z własnymi produktami, sam gotował, podał sobie i jeszcze potem pozmywał.
https://turystyka.wp.pl/tam-coca-cola-jest-tansza-od-wody-mieszkancy-oddali-jej-serca-i-zdrowie-6822103899581248a