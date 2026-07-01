Energy Brands Inc., podwykonawca Coca-Cola, robiąca biznes jako Glacéau, sprzedaje "Smart Water". To nic innego, niż właśnie destylat z wody morskiej z dodatkiem elektrolitów. "With added electrolytes".

Był sobie taki film, gdzie padało co chwile hasło "Brawndo - it has electrolytes".



A na poważnie, smak jest dosłownie, jakby pić nic. Destylat. Koszmarnie to smakuje. I kompletnie nie zaspokaja pragnienia.