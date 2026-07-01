Kelnerzy wyciągają nawet 15 tys. zł "na rękę. Polska lepsza od Niemiec
Wakacje kojarzą się z czasem beztroskiego wypoczynku, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy mają przerwę w nauce. Nie wszyscy jednak planują ten czas spędzić w taki sposób. Wiele osób wakacje chce poświęcić na pracę. Ta w tym roku może dać naprawdę wysoki dochód.FXMAG
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Komentarze (26)
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Porównywaliśmy to ponad 15 lat temu wśród studentów dorabiających jako kelnerzy, dziewczyny jak wpadły w oko dostawały czasem absurdalne napiwki
Temat tak chodliwy, że w krainie wiecznego napiwku (USA) w programie "Pogromcy Mitów" przeprowadzono eksperyment: jak rozmiar biustu wpływa na wielkość napiwków. Rezultat oczywiście łatwy do przewidzenia ( ͡° ͜ʖ ͡°).
https://www.dailymotion.com/video/x3pidnj
@kastrator2: Po to kobietom kupujemy pralki.
Chyba, że chodzi o zrobienie całej instalacji do klimatyzacji - prucie ścian, wyprowadzanie przewodów, odprowadzenie skroplin itd., gdzie na etapie budowy nie była ona przewidziana, ale za to, to i w tej Twojej Hiszpanii nie wystarczy 300 euro.
Poza tym
Podstawę miał minimalną, chyba jakieś 2k na rękę.
Ale pracował często weekendami i w ruchliwszysch dniach potrafił z napiwków wyciągnąć ponad 2k dziennie. Dzielili to potem na kuchnie i pozostałych kelnerów ale i tak w ogólnym rozrachunku biedny nie był.