Kilka lat temu znajomy pracował w jednej z 'fancy' knajpek w Warszawie gdzieś w Norblinie czy przybytku tego typu.



Podstawę miał minimalną, chyba jakieś 2k na rękę.

Ale pracował często weekendami i w ruchliwszysch dniach potrafił z napiwków wyciągnąć ponad 2k dziennie. Dzielili to potem na kuchnie i pozostałych kelnerów ale i tak w ogólnym rozrachunku biedny nie był.